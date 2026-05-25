Paillet en scène Paillet
Paillet en scène Paillet samedi 13 juin 2026.
Paillet
Paillet en scène
Place Gambetta Paillet Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le samedi 13 juin aura lieu la troisième édition du festival de musique 100% Pailleton ! .
Place Gambetta Paillet 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 49 01 99
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English : Paillet en scène
L’événement Paillet en scène Paillet a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud
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