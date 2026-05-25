Paillet

Paillet en scène

Place Gambetta Paillet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le samedi 13 juin aura lieu la troisième édition du festival de musique 100% Pailleton ! .

Place Gambetta Paillet 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 49 01 99

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English : Paillet en scène

L’événement Paillet en scène Paillet a été mis à jour le 2026-05-25 par La Gironde du Sud