Paillett’e Fantasy Charleval
Paillett’e Fantasy Charleval vendredi 6 février 2026.
Paillett’e Fantasy
87 Gr Grande Rue Charleval Eure
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-06
La liberté des rêves et la magie du cirque !
2ème édition du festival international des arts de la scène
Tarif 10 euros, 7 euros pour les moins de 14 ans, Gratuit pour les moins de 3 ans
vendredi 6 février à 20h
samedi 7 février à 15h et 20h
dimanche 8 février à 15h .
87 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 7 65 84 13 70
