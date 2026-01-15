Paillett’e Fantasy Charleval

Paillett’e Fantasy

87 Gr Grande Rue Charleval Eure

Vendredi 2026-02-06 20:00:00

2026-02-08 17:00:00

2026-02-06

La liberté des rêves et la magie du cirque !

2ème édition du festival international des arts de la scène

Tarif 10 euros, 7 euros pour les moins de 14 ans, Gratuit pour les moins de 3 ans

vendredi 6 février à 20h

samedi 7 février à 15h et 20h

dimanche 8 février à 15h .

87 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 7 65 84 13 70

English : Paillett’e Fantasy

