Paillettes en Wrac’h Comme les Grands Brest

Paillettes en Wrac’h

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Vous aimez ses créations, ses paillettes et son talent ? Rendez-vous pour rencontrer Fanny et découvrir une bonne partie de sa collection de boucles d’oreilles.

Informations pratiques

Accès libre.

Durée 3h. .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

