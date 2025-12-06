Paillettes en Wrac’h Comme les Grands Brest
Paillettes en Wrac’h
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Vous aimez ses créations, ses paillettes et son talent ? Rendez-vous pour rencontrer Fanny et découvrir une bonne partie de sa collection de boucles d’oreilles.
Informations pratiques
Accès libre.
Durée 3h. .
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
