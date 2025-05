Paillettes & Mimolettes #6 – Paillettes & Mimolettes Rennes, 29 juin 2025, Rennes.

L’Association Les Mimolettes a le plaisir d’annoncer le festival Paillettes & Mimolettes #6, un événement unique en France qui se tiendra le 29 juin 2025 de 14h à 22h au Mail François

Mitterrand à Rennes. On vous promet une journée riche en découvertes !

Avec le désir de mettre en lumière les saveurs et les savoir-faire locaux, le festival réunit également dans un même lieu plusieurs artisans fromagers bretons, ainsi que d’autres producteurs (légumes, pains, glaces, jus fermiers et bières) afin de former un village de producteurs pour des découvertes et des dégustations !

Au programme de cette 6ème édition (retrouvez les horaires prochainement sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux ) :

Michelle Michel – Chorale pop à paillettes – 1h – tout public – adapté en direct en LSF

Super chorale pop !

Michelle Michel, c’est une chorale pop composée d’une quinzaine de chanteur.ses de la région rennaise, parfois costumé.es de paillettes, parfois déguisé.es en sportif.ves de haut niveau ou d’élégantes robes à sequins, mais toujours heureux.ses d’interpréter un répertoire pop’ chatoyant et international. Si l’on y prête l’oreille, on les entendra chanter en français du Françoise Hardy, Niagara ou du Mylène Farmer. On percevra aussi des sons venus du paysage anglo-saxon, du Beyonce, Lady Gaga, ou du Kim Wilde. Le tout avec un pointillisme chorégraphique ! Erwan Fauchard, maître de chœur michellesque, signe leurs formidables arrangements afin d’adapter tous ces tubes aux trois pupitres de la chorale.

En éventail – Les Five Foot Fingers – Cabaret cirque – 1h15 – tout public

Le spectacle « en éventail » des Five Foot Fingers, ce sont des numéros qui ont du style, des artistes qui ont du cœur, des techniciens mis à nu et un peu de bric et de broc. Un cabaret cirque faussement approximatif avec cinq artistes prêts à prendre tous les risques pour leur public. Un spectacle résolument humain où le carton et le kitch remplacent strass et paillettes. Ils vous embarquent dans une ambiance Broadway-sur-Marne, mêlant l’esthétique des grands cabarets américains, la French Camembert Touch !

Ça claque un max, ça pue un peu, mais c’est bon !

Phoebus Fragonnard – Bingo Drag Queen – 1h30 – tout public

Phœbus est une créature cabarettiste mutine. À défaut de savoir vous tirer les cartes, il pourra vous tirer les boules (de Bingo) et vous permettre de remporter le(s) beau(x) lot(s) !

Entracte : Quizz cheesy – Venez tester vos connaissances sur le fromage !

Du fun et des paillettes pour dépoussiérer le bingo du dimanche !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-29T22:00:00.000+02:00

1

http://www.paillettesetmimolettes.fr

Paillettes & Mimolettes 67 mail françois mitterrand Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine