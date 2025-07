Paillettes & Pancakes 1er Drag Brunch Le jardin des thés Cahors

Paillettes & Pancakes 1er Drag Brunch

Le jardin des thés 12 rue Daurade Cahors Lot

Début : 2025-07-06 12:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Retour aux sources pour Coco & Bébé, dans des tenues inattendues, dans un lieu inattendu, 1er Drag Show cadurcien à l’heure du brunch, un dimanche, dans le vieux Cahors, histoire de ….!!!

Ce jour là , vous pourrez bruncher ou juste prendre un verre chez Claire, déguster du bon vin avec Charlène, décorer son visage avec Anaïs ( un verre sera offert à tous ceux qui oseront le maquillage, histoire d’accompagner les artistes), et profiter du spectacle de deux artistes drag incroyable.

Brunch à partir de 12h

Boire un verre ou grignoter quelque chose à partir de 12H

Dégustation de vin à partir de 12h

Maquillage à partir de 12h

Passage des drags et show plusieurs fois au court du repas .

Le jardin des thés 12 rue Daurade Cahors 46000 Lot Occitanie lejardindesthes46@gmail.com

English :

Back to basics for Coco & Bébé, in unexpected outfits, in an unexpected place, 1st Cadurcian Drag Show at brunch time, on a Sunday, in old Cahors, just for ….!!!

That day, you’ll be able to brunch or just have a drink at Claire’s, taste some good wine with Charlène, decorate your face with Anaïs (a drink will be offered to anyone who dares to put on make-up, to accompany the artists), and enjoy the show put on by two incredible drag artists.

German :

Zurück zu den Wurzeln für Coco & Bébé, in unerwarteten Outfits, an einem unerwarteten Ort, die erste Drag Show in Cahors zur Brunchzeit an einem Sonntag in der Altstadt von Cahors, Geschichte von ….!

An diesem Tag können Sie bei Claire brunchen oder einfach nur ein Glas trinken, guten Wein mit Charlène verkosten, Ihr Gesicht mit Anaïs dekorieren (jeder, der sich schminkt, erhält ein Glas, um die Künstlerinnen zu begleiten) und die Show von zwei unglaublichen Drag-Künstlerinnen genießen.

Italiano :

Ritorno alle origini per Coco & Bébé, in abiti inaspettati, in un luogo inaspettato, 1° Cadurcian Drag Show all’ora del brunch, di domenica, nel centro storico di Cahors, solo per ….!!!

Quel giorno, potrete fare un brunch o semplicemente bere un drink da Claire, degustare un buon vino con Charlène, decorare il vostro viso con Anaïs (verrà offerto un drink a chiunque abbia il coraggio di truccarsi, per accompagnare le artiste) e godervi lo spettacolo messo in scena da due incredibili drag artist.

Espanol :

Back to basics para Coco & Bébé, con trajes inesperados, en un lugar inesperado, 1er Cadurcian Drag Show a la hora del brunch, un domingo, en el casco antiguo de Cahors, ¡¡¡sólo para ….!!!

Ese día, podrás tomar el brunch o simplemente una copa en Claire’s, disfrutar de un buen vino con Charlène, decorarte la cara con Anaïs (se ofrecerá una copa a quien se atreva a maquillarse, para acompañar a las artistas), y disfrutar del espectáculo de dos increíbles artistas drag.

