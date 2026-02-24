Paillettes Party Gray
Paillettes Party Gray samedi 28 mars 2026.
Paillettes Party
Salle des congrès Gray Haute-Saône
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Musical Story vous invite au spectacle, blind test, karaoké, jeux musicaux.
Mangez , chantez, dansez.
Transformistes et drag Queen. .
Salle des congrès Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 48 80 07
L'événement Paillettes Party Gray a été mis à jour le 2026-02-24