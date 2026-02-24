Paillettes Party

Salle des congrès Gray Haute-Saône

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Musical Story vous invite au spectacle, blind test, karaoké, jeux musicaux.

Mangez , chantez, dansez.

Transformistes et drag Queen. .

Salle des congrès Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 48 80 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paillettes Party

L’événement Paillettes Party Gray a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY