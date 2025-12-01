Paimpol In Rock . Rue Pierre Feutren Paimpol

Paimpol In Rock .

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 18:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Le rendez-vous rock de l’hiver revient pour une 2è édition à La Sirène ! Au programme une soirée électrisante avec MOUNDRAG, Caduta Massi et Nodogma. Ambiance seventies, vinyles, friperie, illustrations, buvette et restauration sur place. .

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Paimpol In Rock . Paimpol a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol