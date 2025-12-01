Paimpol In Rock . Rue Pierre Feutren Paimpol
Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-27 18:00:00
Le rendez-vous rock de l’hiver revient pour une 2è édition à La Sirène ! Au programme une soirée électrisante avec MOUNDRAG, Caduta Massi et Nodogma. Ambiance seventies, vinyles, friperie, illustrations, buvette et restauration sur place. .
