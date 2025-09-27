Atelier pain adulte Moulin de Pont des Vents Montfleur
Atelier pain adulte Moulin de Pont des Vents Montfleur samedi 22 novembre 2025.
Atelier pain adulte
Moulin de Pont des Vents 7, route du Suran Montfleur Jura
Tarif : – – 110 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Les stages de pain pour adultes au Moulin de Pont des Vents de Montfleur.
Au programme: Comment faire son levain naturel et le faire vivre, pétrir et façonner son pain et cuire au feu de bois et conseils pour la cuisson à la maison.
Maximum de 5 personne pour plus de convivialité
Contactez nous pour vous inscrire ou pour tout renseignement. .
Moulin de Pont des Vents 7, route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 48 17 89 contact@moulindepontdesvents.fr
English : Atelier pain adulte
German : Atelier pain adulte
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier pain adulte Montfleur a été mis à jour le 2025-09-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE