Atelier pain adulte Moulin de Pont des Vents Montfleur

Atelier pain adulte

Moulin de Pont des Vents 7, route du Suran Montfleur Jura

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Les stages de pain pour adultes au Moulin de Pont des Vents de Montfleur.

Au programme: Comment faire son levain naturel et le faire vivre, pétrir et façonner son pain et cuire au feu de bois et conseils pour la cuisson à la maison.

Maximum de 5 personne pour plus de convivialité

Contactez nous pour vous inscrire ou pour tout renseignement. .

Moulin de Pont des Vents 7, route du Suran Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 48 17 89 contact@moulindepontdesvents.fr

