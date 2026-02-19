Pain Beurré au square Val-de-Mercy

Pain Beurré au square Val-de-Mercy dimanche 1 mars 2026.

Pain Beurré

au square Route de Fontenay Val-de-Mercy Yonne

L’association animation et loisirs organise un pain beurré autour d’un feu.   .

au square Route de Fontenay Val-de-Mercy 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie-valdemercy@wanadoo.fr

L’événement Pain Beurré Val-de-Mercy a été mis à jour le 2026-02-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !