Pain d’épices et boules de neige, le Noël de Barbarine Besançon

Pain d’épices et boules de neige, le Noël de Barbarine
37 Rue Battant Besançon Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20
À l’occasion des fêtes de Noël, laissez-vous guider à travers les lumières de la ville par un guide-conférencier et sa complice, Barbarine. Avec son orgue, ses chansons et ses fantaisies, elle fait vivre Noël dans toutes ses traditions, des rues d’antan aux étoiles qui brillent dans les yeux des enfants. La balade se termine autour d’un goûter convivial. .
37 Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 contact@besancon-tourisme.com
