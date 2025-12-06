Pain d’épices et boules de neige, le Noël de Barbarine

37 Rue Battant Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

À l’occasion des fêtes de Noël, laissez-vous guider à travers les lumières de la ville par un guide-conférencier et sa complice, Barbarine. Avec son orgue, ses chansons et ses fantaisies, elle fait vivre Noël dans toutes ses traditions, des rues d’antan aux étoiles qui brillent dans les yeux des enfants. La balade se termine autour d’un goûter convivial. .

37 Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 contact@besancon-tourisme.com

English :

L’événement Pain d’épices et boules de neige, le Noël de Barbarine Besançon a été mis à jour le 2025-12-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON