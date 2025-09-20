Pain du patrimoine Four de l’Hermitage Pontoise

Pain du patrimoine Four de l’Hermitage Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Pain du patrimoine 20 et 21 septembre Four de l’Hermitage Val-d’Oise

350 à 500 visiteurs pour les 2 jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Après la montée en température du four de l’Hermitage du mercredi 17 septembre 2025 vers 9h à vendredi 19 septembre 2025 vers 18 heures, suivie d’une causerie sur la cuisson du pain à l’ancienne, la pâte est testée pour assurer une première fournée vers 12h le samedi 20 septembre et offrir au public (350 – 500 visiteurs) le pain du patrimoine. Les habitants du quartier sont invités à cuire leur pâte à pain, pizza ou potée. Une pizza est offerte aux bénévoles, habitants et officiels en fin de manifestation vers 18 h le dimanche 21 septembre.

Four de l’Hermitage 19 rue Adrien-Lemoine 95300 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France 01 30 31 24 95 https://fourtroglo.jf-doucet.com/ https://www.facebook.com/hermitage.patrimoine Le four dans le quartier de l’Hermitage à Pontoise est le vestige d’une activité maraichère et viti-vinicole autrefois prospère autour du pressoir de d’Hastrel. Le four se trouve au milieu des paysages impressionnistes peints par C. Pissarro, P. Cézanne ou L. Piette. À deux pas, se trouvent les dernières habitations troglodytiques de l’Hermitage qui rendent le lieu insolite. Elles sont les vestiges d’une intense activité d’extraction de pierre à bâtir. À deux pas de ces carrières, déguster du pain cuit à l’ancienne est l’occasion de rappeler aux visiteurs l’histoire de très anciens métiers : boulangers, laboureurs, journaliers, vignerons et carriers et d’évoquer les conditions de vie de Jehan Rousseau, premier troglodyte connu de l’Hermitage dont les traces remontent à 1620. Parking

Démonstration du four à pain et dégustation

JF Doucet