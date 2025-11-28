Pain Magazine Le Cargö Caen

Pain Magazine

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Pain Magazine est un nouveau projet musical né de la rencontre entre le groupe post-hardcore Birds in Row et le duo techno Maelstrom & Louisahhh. Chacun issu de scènes musicales très différentes mais partageant des valeurs communes de DIY, d’authenticité et de contestation.

Pain Magazine est un nouveau projet musical né de la rencontre entre le groupe post-hardcore Birds in Row et le duo techno Maelstrom & Louisahhh. Chacun issu de scènes musicales très différentes mais partageant des valeurs communes de DIY, d’authenticité et de contestation, ils fusionnent leurs univers dans un album né presque par accident, écrit en seulement 16 jours.

Le premier titre Violent God incarne cette collision sonore guitares abrasives, textures électroniques précises et la voix déchirante de Louisahhh. Le morceau interroge foi, pouvoir et violence, dans une tension constante entre intimité et politique.

Avec Pain Magazine, ces artistes créent une entité hybride, radicale et poétique un projet à la fois brut et réfléchi, qui ne fait que commencer. .

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Pain Magazine

Pain Magazine is a new musical project born of the encounter between post-hardcore band Birds in Row and techno duo Maelstrom & Louisahhh. Each from very different musical scenes but sharing common values of DIY, authenticity and protest.

German : Pain Magazine

Pain Magazine ist ein neues Musikprojekt, das aus der Begegnung zwischen der Post-Hardcore-Band Birds in Row und dem Techno-Duo Maelstrom & Louisahhh entstanden ist. Beide kommen aus sehr unterschiedlichen Musikszenen, teilen aber gemeinsame Werte wie DIY, Authentizität und Protest.

Italiano :

Pain Magazine è un nuovo progetto musicale nato dall’incontro tra il gruppo post-hardcore Birds in Row e il duo techno Maelstrom & Louisahhh. Entrambi provengono da scene musicali molto diverse, ma condividono valori comuni di bricolage, autenticità e protesta.

Espanol :

Pain Magazine es un nuevo proyecto musical nacido del encuentro entre la banda de post-hardcore Birds in Row y el dúo de techno Maelstrom & Louisahhh. Ambos proceden de escenas musicales muy diferentes, pero comparten valores comunes de bricolaje, autenticidad y protesta.

L’événement Pain Magazine Caen a été mis à jour le 2025-10-21 par Calvados Attractivité