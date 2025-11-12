Pain Magazine en concert + CODEX ANIMA Le Cargö Caen

Pain Magazine en concert + CODEX ANIMA

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La date de Pain Magazine au Cargö, initialement prévue le 28 novembre 2025, est reportée au 14 février 2026.

La date de Pain Magazine au Cargö, initialement prévue le 28 novembre 2025, est reportée au 14 février 2026.

Les billets achetés pour la date initiale restent valables pour la nouvelle date.

Pain Magazine

Pain Magazine est un nouveau projet musical né de la rencontre entre le groupe post-hardcore Birds in Row et le duo techno Maelstrom & Louisahhh. Chacun issu de scènes musicales très différentes mais partageant des valeurs communes de DIY, d’authenticité et de contestation, ils fusionnent leurs univers dans un album né presque par accident, écrit en seulement 16 jours.

Le premier titre Violent God incarne cette collision sonore guitares abrasives, textures électroniques précises et la voix déchirante de Louisahhh. Le morceau interroge foi, pouvoir et violence, dans une tension constante entre intimité et politique.

Avec Pain Magazine, ces artistes créent une entité hybride, radicale et poétique un projet à la fois brut et réfléchi, qui ne fait que commencer.

Instagram Pain Magazine

Spotify Violent God

Deezer Violent God

CODEX ANIMA

C’est à travers des hymnes pesants que s’élève la voix fantomatique de CODEX ANIMA qui scande les prophéties du manuscrit des âmes, jette les malédictions.

Les atmosphères sinistres de cette épopée sont interprétées par des machines défaillantes aux clameurs froides, aux pulsations instables on y distingue les influences des drops sombres de Rezz, des textures glitchées de Flume et du sound design énigmatique de Amon Tobin.

Leur EP ? est la première balise de ce périple à travers le chaos et la perdition, palindrome musical à l’origine de l’oeuvre de CODEX ANIMA. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Pain Magazine en concert + CODEX ANIMA

The date of Pain Magazine au Cargö, originally scheduled for November 28, 2025, has been postponed to February 14, 2026.

German : Pain Magazine en concert + CODEX ANIMA

Das Datum von Pain Magazine in Cargö, das ursprünglich für den 28. November 2025 vorgesehen war, wird auf den 14. Februar 2026 verschoben.

Italiano :

La data di Pain Magazine au Cargö, inizialmente prevista per il 28 novembre 2025, è stata posticipata al 14 febbraio 2026.

Espanol :

La fecha de Pain Magazine au Cargö, inicialmente prevista para el 28 de noviembre de 2025, se ha aplazado al 14 de febrero de 2026.

L’événement Pain Magazine en concert + CODEX ANIMA Caen a été mis à jour le 2025-11-12 par Calvados Attractivité