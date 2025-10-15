Pain Magazine Hiero Limoges CALM Limoges

CALM 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Birds In Row + Louisahhh + Maëlstrom.

Pain Magazine est une collision entre deux mondes, celui du trio post-hardcore Birds in Row et celui du duo techno franco-américain Maelstrom et Louisahhh. Ce quasi-accident provoquera une session studio au goût de ‘voyons ce qu’il se passe’, dont la première chanson produite, Violent God, devient le premier single de l’album, un choc entre les instrumentaux lourds et rauques de Birds in Row, les machines sensibles et précises de Maelstrom, les hurlements dérangés de Louisahhh. .

