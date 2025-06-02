Pain Magazine – LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz

Pain Magazine Début : 2025-12-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Pain Magazine est le nouveau projet réunissant Birds in Row, Louisahhh et Maelstrom. Le trio français Birds in Row, connu pour ses performances intenses et ses paroles cinglantes, a construit un fort following depuis 2009, apparaissant dans des festivals comme Dour et Roadburn. Le duo techno franco-américain Maelstrom et Louisahhh, actif depuis 2013, sort son premier album en 2023 sur leur label RAAR, visant à faire de la techno pour les punks . Leur collaboration avec Birds in Row a abouti à l’album Violent God , écrit en 16 jours. Ce morceau combine les instrumentaux lourds de Birds in Row, les machines précises de Maelstrom et les hurlements de Louisahhh, explorant les thèmes de croyance et de contestation. Tous les artistes impliqués dans ce nouveau projet sont portés depuis longtemps par des valeurs d’authenticité et d’intégrité, et perfectionnent avec constance leurs sons et leurs mots.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES 12 Rue des Trinitaires – 57000 Metz 57