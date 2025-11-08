Pain Magazine STEREOLUX Nantes

Pain Magazine STEREOLUX Nantes samedi 8 novembre 2025.

Réunissant le groupe lavallois Birds in Row et le duo Maelstrom & Louisahhh, Pain Magazine est la collision entre le post-harcore et la techno indus. Une fusion fulgurante et instinctive, porté par une même exigence d’intégrité.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

