COEUR DE PIRATE – CENTRE GERARD PHILIPE Calais

POLE SPECTACLE VIVANT PRÉSENTE : COEUR DE PIRATE 1ÈRE PARTIECAVALEDepuis déjà plus de 15 ans, Béatrice Martin fait de son alias Cœur de pirate un incontournable de la chanson pop francophone autant qu’un allié des cœurs abîmés. Autrice-compositrice-interprète à la carrière fulgurante, cumulant à elle seule plus de 1 million de ventes d’albums, elle élabore ses pièces avec un souci de joaillière, capable de morceaux subtils au piano aussi bien que d’envolées disco, d’introspection et d’exaltation aussi bien que de subversion. Un souffle singulier la distingue : avec sa voix intime et affilée ainsi que quelque voile énigmatique la recouvrant, elle séduit comme elle surprend. Et depuis 2021, elle a repris les rênes du label qui la fit connaître, rebaptisé Bravo musique et talents, afin de contribuer à son tour à révéler des artistes. Dans son nouvel opus, Cavale, on retrouve sa manière – à la fois mélancolique et vibrante – de livrer l’émotion tout en invitant la foule à célébrer. Une soirée avec Coeur de pirate, c’est la volatilité des sentiments présentée avec un souci d’orfèvre, entre recueillement et exaltation.Les tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard-Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif. PMR/PSH, merci de vous signaler auprès de la billetterie avant le concert. Places limitées.»

CENTRE GERARD PHILIPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62