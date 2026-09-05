Pain Pieuvre – Spectacle de danse Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Pain Pieuvre – Spectacle de danse

Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Pain Pieuvre est une ode aux hommes de la terre. Entre fête des moissons et labeur quotidien, les corps dansent au rythme des machines qui peu à peu remplacent l’entraide. Une chorégraphie puissante sur l’humanité face à l’automatisation.

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Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Pain Pieuvre – Spectacle de danse Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge