Pain Pieuvre – Spectacle de danse Salle de spectacle Eden Saint-Jean-d’Angély
vendredi 16 octobre 2026 · Salle de spectacle Eden · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Pain Pieuvre – Spectacle de danse
Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Pain Pieuvre est une ode aux hommes de la terre. Entre fête des moissons et labeur quotidien, les corps dansent au rythme des machines qui peu à peu remplacent l’entraide. Une chorégraphie puissante sur l’humanité face à l’automatisation.
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Salle de spectacle Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Pain Pieuvre – Spectacle de danse Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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