Informations pratiques

Baillargues

PAINT & DRINK À L’HORIZON MASSANE

Domaine de Massane Baillargues Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

Lundi 21 Septembre 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous à l’Horizon Resort Massane pour un après-midi unique où pinceaux et verres se rencontrent !

Lundi 21 Septembre 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous à l’Horizon Resort Massane pour un après-midi unique où pinceaux et verres se rencontrent !

Au programme :

Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)

Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination

Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager

Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art

• Paint & Drink « Draw & Paint » – « On reproduit un modèle de A à Z : Dessin + peinture ! » dans un écrin de verdure exceptionnel

Sur réservation .

Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com

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English : PAINT & DRINK À L’HORIZON MASSANE

Monday, September 21, 2026, from 7:00 p.m. to 9:30 p.m., join us at the Horizon Resort Massane for a unique afternoon where paintbrushes and wine glasses come together!

L’événement PAINT & DRINK À L’HORIZON MASSANE Baillargues a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT MONTPELLIER