PAINT & DRINK À L’HORIZON MASSANE Baillargues
lundi 21 septembre 2026 · Baillargues
Informations pratiques
Baillargues
PAINT & DRINK À L’HORIZON MASSANE
Domaine de Massane Baillargues Hérault
Tarif : 39 – 39 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
Lundi 21 Septembre 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous à l’Horizon Resort Massane pour un après-midi unique où pinceaux et verres se rencontrent !
Lundi 21 Septembre 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous à l’Horizon Resort Massane pour un après-midi unique où pinceaux et verres se rencontrent !
Au programme :
Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)
Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination
Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager
Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art
• Paint & Drink « Draw & Paint » – « On reproduit un modèle de A à Z : Dessin + peinture ! » dans un écrin de verdure exceptionnel
Sur réservation .
Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : PAINT & DRINK À L’HORIZON MASSANE
Monday, September 21, 2026, from 7:00 p.m. to 9:30 p.m., join us at the Horizon Resort Massane for a unique afternoon where paintbrushes and wine glasses come together!
L’événement PAINT & DRINK À L’HORIZON MASSANE Baillargues a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT MONTPELLIER