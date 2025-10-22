PAINT & DRINK AU JOST Montpellier

PAINT & DRINK AU JOST Montpellier mercredi 22 octobre 2025.

PAINT & DRINK AU JOST

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : mercredi 22 octobre 2025

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Le mercredi 22 octobre de 19h30 à 21h30, retrouve-nous au JOST Hôtel Montpellier pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !

Au programme

Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)

Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination

Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager

Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art

Sur réservation .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

On Wednesday, October 22 from 7:30 to 9:30 pm, join us at the JOST Hôtel Montpellier for a unique evening where brushes and glasses meet!

German :

Am Mittwoch, den 22. Oktober von 19:30 bis 21:30 Uhr treffen wir uns im JOST Hôtel Montpellier zu einem einzigartigen Abend, an dem Pinsel und Gläser aufeinandertreffen!

Italiano :

Mercoledì 22 ottobre dalle 19.30 alle 21.30, unitevi a noi al JOST Hôtel Montpellier per una serata unica in cui pennelli e bicchieri si incontrano!

Espanol :

El miércoles 22 de octubre, de 19.30 a 21.30 h, únase a nosotros en el JOST Hôtel Montpellier para disfrutar de una velada única en la que se darán cita pinceles y copas

