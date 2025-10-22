PAINT & DRINK AU JOST Montpellier
PAINT & DRINK AU JOST Montpellier mercredi 22 octobre 2025.
PAINT & DRINK AU JOST
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Le mercredi 22 octobre de 19h30 à 21h30, retrouve-nous au JOST Hôtel Montpellier pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !
Au programme
Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)
Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination
Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager
Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art
Sur réservation .
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM
English :
On Wednesday, October 22 from 7:30 to 9:30 pm, join us at the JOST Hôtel Montpellier for a unique evening where brushes and glasses meet!
German :
Am Mittwoch, den 22. Oktober von 19:30 bis 21:30 Uhr treffen wir uns im JOST Hôtel Montpellier zu einem einzigartigen Abend, an dem Pinsel und Gläser aufeinandertreffen!
Italiano :
Mercoledì 22 ottobre dalle 19.30 alle 21.30, unitevi a noi al JOST Hôtel Montpellier per una serata unica in cui pennelli e bicchieri si incontrano!
Espanol :
El miércoles 22 de octubre, de 19.30 a 21.30 h, únase a nosotros en el JOST Hôtel Montpellier para disfrutar de una velada única en la que se darán cita pinceles y copas
L’événement PAINT & DRINK AU JOST Montpellier a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT MONTPELLIER