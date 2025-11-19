PAINT & DRINK AU JOST Montpellier

PAINT & DRINK AU JOST

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Mercredi 19 novembre, de 19h à 21h30

On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !

Mercredi 19 novembre, de 19h à 21h30

On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !

Ca donne quoi ? Tu viens seul, avec tes amis, famille, collègues, tu rencontres du monde, tu te dandines un peu ( beaucoup ?) sur la musique et surtout tu explores ta créativité comme tu l’entends en réalisant ta propre oeuvre d’art !

Toi qui n’a jamais tenu un pinceau, tous nos débutants pourraient te dire que tu es capable ! ( Oh ça oui ! )

Toi qui adore peindre, mais qui n’en prend pas le temps, voici un espace ou tu peux venir renouer avec cet art qui te fait tant de bien !

Une belle idée d’activité créative et relaxante qui te permet de t’évader du quotidien et de faire passer tes sources de stress en arrière plan.

Rejoins-nous aussi sur certains ateliers à thèmes spéciaux pour plus de créativité ou sur d’autres ateliers comme celui-ci aux ambiances festives !

Sur réservation

Niveau requis -100 à 100 ( On a des modèles pour les débutants ! )

Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )

Un guide peinture

1 verre offert

Repars avec ton oeuvre

Enfants non autorisés sur ce lieu

Animaux non autorisés sur ce lieu .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

Wednesday, November 19, 7 to 9:30 p.m

Have a drink, paint and chill out at some of the coolest spots around!

German :

Mittwoch, 19. November, 19.00 bis 21.30 Uhr

Wir trinken etwas, malen und lassen die Seele baumeln an den coolsten Orten der Gegend!

Italiano :

Mercoledì 19 novembre, dalle 19.00 alle 21.30

Bevete un drink, dipingete e rilassatevi in alcuni dei luoghi più cool della zona!

Espanol :

Miércoles 19 de noviembre, de 19.00 a 21.30 horas

Tómate una copa, pinta y relájate en uno de los lugares más chulos de la ciudad

L’événement PAINT & DRINK AU JOST Montpellier a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT MONTPELLIER