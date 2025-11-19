PAINT & DRINK AU JOST Montpellier
PAINT & DRINK AU JOST
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Mercredi 19 novembre, de 19h à 21h30
On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !
Ca donne quoi ? Tu viens seul, avec tes amis, famille, collègues, tu rencontres du monde, tu te dandines un peu ( beaucoup ?) sur la musique et surtout tu explores ta créativité comme tu l’entends en réalisant ta propre oeuvre d’art !
Toi qui n’a jamais tenu un pinceau, tous nos débutants pourraient te dire que tu es capable ! ( Oh ça oui ! )
Toi qui adore peindre, mais qui n’en prend pas le temps, voici un espace ou tu peux venir renouer avec cet art qui te fait tant de bien !
Une belle idée d’activité créative et relaxante qui te permet de t’évader du quotidien et de faire passer tes sources de stress en arrière plan.
Rejoins-nous aussi sur certains ateliers à thèmes spéciaux pour plus de créativité ou sur d’autres ateliers comme celui-ci aux ambiances festives !
Sur réservation
Niveau requis -100 à 100 ( On a des modèles pour les débutants ! )
Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )
Un guide peinture
1 verre offert
Repars avec ton oeuvre
Enfants non autorisés sur ce lieu
Animaux non autorisés sur ce lieu .
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM
English :
Wednesday, November 19, 7 to 9:30 p.m
Have a drink, paint and chill out at some of the coolest spots around!
German :
Mittwoch, 19. November, 19.00 bis 21.30 Uhr
Wir trinken etwas, malen und lassen die Seele baumeln an den coolsten Orten der Gegend!
Italiano :
Mercoledì 19 novembre, dalle 19.00 alle 21.30
Bevete un drink, dipingete e rilassatevi in alcuni dei luoghi più cool della zona!
Espanol :
Miércoles 19 de noviembre, de 19.00 a 21.30 horas
Tómate una copa, pinta y relájate en uno de los lugares más chulos de la ciudad
L’événement PAINT & DRINK AU JOST Montpellier a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT MONTPELLIER