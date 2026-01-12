PAINT & DRINK AU JOST Montpellier
Le mercredi 21 janvier 2026 de 19h à 22h, retrouve-nous au JOST Hôtel Montpellier pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !
Au programme
Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)
Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination
Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager
Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art
• Thème classique 80 modèles à peindre pour la détente
Sur réservation .
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM
English :
On Wednesday, January 21, 2026 from 7pm to 10pm, join us at the JOST Hôtel Montpellier for a unique evening where brushes and glasses meet!
