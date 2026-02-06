PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB AUX • HALLES DU VERGER Castelnau-le-Lez
PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB AUX • HALLES DU VERGER
320 Rue Averroès Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Rendez-vous le 21 février 2026 aux Halles du Verger pour un Paint & Drink organisé par the Canvas Club
On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !
Ca donne quoi ? Tu viens seul, avec amis, famille, collègues, tu rencontres du monde, tu te dandines un peu ( beaucoup ?) sur la musique et surtout tu explores ta créativité comme tu l’entends en réalisant ta propre œuvre d’art !
Toi qui n’a jamais tenu un pinceau, tous nos débutants pourraient te dire que tu es capable ! ( Oh ça oui ! )
Toi qui adore peindre, mais qui n’en prend pas le temps, voici un espace ou tu peux venir renouer avec cet art qui te fait tant de bien !
Une belle idée d’activité créative et relaxante qui te permet de t’évader du quotidien et de faire passer tes sources de stress en arrière plan.
Rejoins-nous aussi sur certains ateliers à thèmes spéciaux pour plus de créativité ou sur d’autres ateliers aux ambiances festives !
Nous sommes de retour aux halles du verger, lieu de vie chaleureux avec un marché et un restaurant-bar au cœur de l’écoquartier Eurêka à Castelnau-le-Lez. . Familial, relax, convivial, nature, bonne ambiance, jeux d’extérieur pour grands et petits, autant d’ingrédients qui en font un lieu incontournable !
Allez, viens peindre avec nous et réveilles le Picasso qui sommeille en toi !
Infos pratiques
Niveau requis -100 à 100 ( On a des modèles pour les débutants ! )
Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )
Un guide peinture
1 verre offert
Repars avec ton œuvre
Enfants de 6 à 11 ans accompagnés par un adulte
Animaux autorisés sur ce lieu
• Thème classique 80 modèles à peindre pour la détente
sur réservation .
320 Rue Averroès Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com
English :
Join us on February 21, 2026 at Les Halles du Verger for a Paint & Drink organized by the Canvas Club
We’ll have a drink, paint and chill out in some of the coolest spots around!
