PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB AUX • HALLES DU VERGER Castelnau-le-Lez

PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB AUX • HALLES DU VERGER

320 Rue Averroès Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Rendez-vous le 21 février 2026 aux Halles du Verger pour un Paint & Drink organisé par the Canvas Club

On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !

Rendez-vous le 21 février 2026 aux Halles du Verger pour un Paint & Drink organisé par the Canvas Club

On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !

Ca donne quoi ? Tu viens seul, avec amis, famille, collègues, tu rencontres du monde, tu te dandines un peu ( beaucoup ?) sur la musique et surtout tu explores ta créativité comme tu l’entends en réalisant ta propre œuvre d’art !

Toi qui n’a jamais tenu un pinceau, tous nos débutants pourraient te dire que tu es capable ! ( Oh ça oui ! )

Toi qui adore peindre, mais qui n’en prend pas le temps, voici un espace ou tu peux venir renouer avec cet art qui te fait tant de bien !

Une belle idée d’activité créative et relaxante qui te permet de t’évader du quotidien et de faire passer tes sources de stress en arrière plan.

Rejoins-nous aussi sur certains ateliers à thèmes spéciaux pour plus de créativité ou sur d’autres ateliers aux ambiances festives !

Nous sommes de retour aux halles du verger, lieu de vie chaleureux avec un marché et un restaurant-bar au cœur de l’écoquartier Eurêka à Castelnau-le-Lez. . Familial, relax, convivial, nature, bonne ambiance, jeux d’extérieur pour grands et petits, autant d’ingrédients qui en font un lieu incontournable !

Allez, viens peindre avec nous et réveilles le Picasso qui sommeille en toi !

Infos pratiques

Niveau requis -100 à 100 ( On a des modèles pour les débutants ! )

Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )

Un guide peinture

1 verre offert

Repars avec ton œuvre

Enfants de 6 à 11 ans accompagnés par un adulte

Animaux autorisés sur ce lieu

• Thème classique 80 modèles à peindre pour la détente

sur réservation .

320 Rue Averroès Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on February 21, 2026 at Les Halles du Verger for a Paint & Drink organized by the Canvas Club

We’ll have a drink, paint and chill out in some of the coolest spots around!

L’événement PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB AUX • HALLES DU VERGER Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT MONTPELLIER