PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB • JARDIN RESTANQUE Montpellier

PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB • JARDIN RESTANQUE

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-09-25

2025-09-25

Ca donne quoi ? Tu viens seul, avec tes amis, famille, collègues, tu rencontres du monde, tu te dandines un peu ( beaucoup ?) sur la musique et surtout tu explores ta créativité comme tu l’entends en réalisant ta propre oeuvre d’art !

On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !

Toi qui n’a jamais tenu un pinceau, tous nos débutants pourraient te dire que tu es capable ! ( Oh ça oui ! )

Toi qui adore peindre, mais qui n’en prend pas le temps, voici un espace ou tu peux venir renouer avec cet art qui te fait tant de bien !

Une belle idée d’activité créative et relaxante qui te permet de t’évader du quotidien et de faire passer tes sources de stress en arrière plan.

Rejoins-nous aussi sur certains ateliers à thèmes spéciaux pour plus de créativité ou sur d’autres ateliers comme celui-ci aux ambiances festives !

Bienvenue à Restanque ! Ambiance avec DJ

Nous voici au nouveau tiers-lieu dédié à la création artistique et à la culture ; Restanque s’installe dans le quartier Montpellier Sud, entre Tournezy et Près d’Arènes. Au programme 1500m2 de surface pour accueillir artistes, entrepreneurs et publics autour de projets artistiques, expositions et événements culturels.

Cest en toute logique ( artistique n’est ce pas ! ) que nous prenons place dans le jardin de ce nouveau spot incontournable de la ville ! Marin esteban à la guitare avec son son folk ambient nostalgique et aéré , nous bercera et nous inspirera dans la réalisation de nos chefs d’oeuvre !

Allez, pas de téléphone, attrape un pinceau et viens réveiller ta créativité et te relaxer avec nous !

INFOS

Niveau requis -100 à 100 ( On a des modèles pour les débutants ! )

Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )

Un coach peinture

1 verre inclus

Repars avec ton oeuvre ! .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com

English :

What does it involve? You come on your own, with friends, family or colleagues, meet new people, wiggle a little (or a lot?) to the music and, above all, explore your creativity as you see fit by creating your own work of art!

German :

Wie sieht es aus? Du kommst allein, mit deinen Freunden, deiner Familie, deinen Kollegen, du lernst Leute kennen, watschelst ein bisschen ( viel?) zur Musik und vor allem erkundest du deine Kreativität nach Lust und Laune, indem du dein eigenes Kunstwerk erstellst!

Italiano :

Cosa comporta? Si viene da soli, con gli amici, la famiglia o i colleghi, si conoscono nuove persone, si ondeggia un po’ (tanto?) al ritmo della musica e soprattutto si esplora la propria creatività creando la propria opera d’arte!

Espanol :

¿En qué consiste? Vienes solo, con tus amigos, familia o colegas, conoces gente nueva, te meneas un poco (¿mucho?) al ritmo de la música y, sobre todo, exploras tu creatividad como mejor te parezca creando tu propia obra de arte

