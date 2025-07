PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB Montpellier

PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB Montpellier mardi 15 juillet 2025.

PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-19

2025-07-15 2025-07-16 2025-07-18 2025-07-19

Bienvenue à l’Afterwork créatif du Canvas Club !

On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !

Ca donne quoi ? Tu viens seul, avec tes amis, famille, collègues, tu rencontres du monde, tu te dandines un peu ( beaucoup ?) sur la musique et surtout tu explores ta créativité comme tu l’entends en réalisant ta propre oeuvre d’art !

Toi qui n’a jamais tenu un pinceau, tous nos débutants pourraient te dire que tu es capable !

Toi qui adore peindre, mais qui n’en prend pas le temps, voici un espace ou tu peux venir renouer avec cet art qui te fait tant de bien !

Une belle idée d’activité créative et relaxante qui te permet de t’évader du quotidien et de faire passer tes sources de stress en arrière plan.

Rejoins-nous aussi sur certains ateliers à thèmes spéciaux pour plus de créativité ou sur d’autres ateliers comme celui-ci aux ambiances festives !

Niveau requis -100 à 100 ( On a des modèles pour les débutants ! )

Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )

Un guide peinture

1 verre offert

Repars avec ton oeuvre

Plusieurs lieux programmés Jost Hotel, Pépita Café, Halles du Verger, Café de la Panacée, Bikube, Parcelle473… Vérifiez les lieux sur le site de l’organisateur :

15 Juillet 2025 Halles du Verger, Castelnau le- lez

16 Juillet 2025 Café de la Panacée, Montpellier centre

18 Juillet 2025 Rooftop Bikube, Montpellier centre

19 Juillet 2025 Musée Parcelle 473 .

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier 34000 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com

English :

Welcome to the Canvas Club Creative Afterwork!

Have a drink, paint and unwind in some of the coolest spots around!

What’s in it for you? You come alone, with friends, family or colleagues, meet new people, wiggle a bit (a lot?) to the music and, above all, explore your creativity as you see fit by creating your own work of art!

German :

Willkommen zum kreativen Afterwork des Canvas Clubs!

Wir trinken etwas, malen und lassen die Seele baumeln an den coolsten Orten der Gegend!

Wie sieht es aus? Du kommst allein, mit Freunden, Familie, Kollegen, lernst Leute kennen, watschelst ein bisschen ( viel?) zur Musik und vor allem erkundest du deine Kreativität nach Lust und Laune, indem du dein eigenes Kunstwerk erstellst!

Italiano :

Benvenuti al Canvas Club Creative Afterwork!

Bevete un drink, dipingete e rilassatevi in alcuni dei posti più belli della zona!

Cosa comporta? Si viene da soli, con gli amici, la famiglia o i colleghi, si conoscono nuove persone, ci si dimena un po’ (tanto?) al ritmo della musica e, soprattutto, si esplora la propria creatività creando la propria opera d’arte!

Espanol :

¡Bienvenido al Canvas Club Creative Afterwork!

Tómate una copa, pinta y relájate en uno de los sitios más chulos de la zona

¿En qué consiste? Puedes venir solo, con amigos, familia o compañeros de trabajo, conocer gente nueva, moverte un poco (¿mucho?) al ritmo de la música y, sobre todo, explorar tu creatividad al máximo creando tu propia obra de arte

