PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB Montpellier

PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Bienvenue à l’Afterwork créatif du Canvas Club !

On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !

Ca donne quoi ? Tu viens seul, avec tes amis, famille, collègues, tu rencontres du monde, tu te dandines un peu ( beaucoup ?) sur la musique et surtout tu explores ta créativité comme tu l’entends en réalisant ta propre oeuvre d’art !

Toi qui n’a jamais tenu un pinceau, tous nos débutants pourraient te dire que tu es capable !

Toi qui adore peindre, mais qui n’en prend pas le temps, voici un espace ou tu peux venir renouer avec cet art qui te fait tant de bien !

Une belle idée d’activité créative et relaxante qui te permet de t’évader du quotidien et de faire passer tes sources de stress en arrière plan.

Rejoins-nous aussi sur certains ateliers à thèmes spéciaux pour plus de créativité ou sur d’autres ateliers comme celui-ci aux ambiances festives !

Niveau requis -100 à 100 ( On a des modèles pour les débutants ! )

Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )

Un guide peinture

1 verre offert

Repars avec ton oeuvre

Samedi 20 décembre 2025 16h à 19h au Café de la Panacée .

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier 34000 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com

English :

Welcome to the Canvas Club Creative Afterwork!

Have a drink, paint and unwind in some of the coolest spots around!

What’s in it for you? You come alone, with friends, family or colleagues, meet new people, wiggle a bit (a lot?) to the music and, above all, explore your creativity as you see fit by creating your own work of art!

