PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB • RESTAURANT L’ATMOSPHÈRE Montpellier

PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB • RESTAURANT L’ATMOSPHÈRE

90 Rue de Galata Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !

Ca donne quoi ? Tu viens seul, avec tes amis, famille, collègues, tu rencontres du monde, tu te dandines un peu ( beaucoup ?) sur la musique et surtout tu explores ta créativité comme tu l’entends en réalisant ta propre oeuvre d’art !

Toi qui n’a jamais tenu un pinceau, tous nos débutants pourraient te dire que tu es capable ! ( Oh ça oui ! )

Toi qui adore peindre, mais qui n’en prend pas le temps, voici un espace ou tu peux venir renouer avec cet art qui te fait tant de bien !

Une belle idée d’activité créative et relaxante qui te permet de t’évader du quotidien et de faire passer tes sources de stress en arrière plan.

Rejoins-nous aussi sur certains ateliers à thèmes spéciaux pour plus de créativité ou sur d’autres ateliers comme celui-ci aux ambiances festives !

INFOS

Niveau requis -100 à 100 ( On a des modèles pour les débutants ! )

Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )

Un guide peinture

1 verre offert

Repars avec ton oeuvre

Enfants non autorisés sur ce lieu .

English :

We drink, paint and relax in the coolest places around!

What’s in it for you? You come on your own, with friends, family or colleagues, meet new people, wiggle a bit (a lot?) to the music and, above all, explore your creativity as you see fit by creating your own work of art!

German :

Wir trinken etwas, malen und lassen an den coolsten Orten der Gegend die Seele baumeln!

Wie sieht das aus? Du kommst allein, mit Freunden, Familie, Kollegen, lernst Leute kennen, watschelst ein bisschen ( viel?) zur Musik und vor allem erkundest du deine Kreativität nach Lust und Laune, indem du dein eigenes Kunstwerk erschaffst!

Italiano :

Beviamo, dipingiamo e ci rilassiamo in alcuni dei posti più belli del mondo!

Cosa comporta? Si viene da soli, con amici, familiari o colleghi, si conoscono nuove persone, ci si dimena un po’ (tanto?) al ritmo della musica e, soprattutto, si esplora la propria creatività creando la propria opera d’arte!

Espanol :

Vamos a tomar algo, pintar y relajarnos en algunos de los lugares más chulos de la zona

¿En qué consiste? Vienes solo, con amigos, familia o colegas, conoces gente nueva, te meneas un poco (¿mucho?) al ritmo de la música y, sobre todo, exploras tu creatividad como mejor te parezca creando tu propia obra de arte

