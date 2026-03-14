PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB • SOFA

2 Rue du Petit Saint-Jean Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Sofa nous voilà !

Vous l’avez demandé alors le voici !

Le salon de thé cosy niché au cœur de Montpellier. Un véritable cocon urbain où l’on vient ralentir, savourer un bon latte et profiter d’une ambiance douce et inspirante.

27 mars 2026 de 19:00 à 22:00

Thème classique 80 modèles à peindre pour la détente

Sofa nous voilà !

Vous l’avez demandé alors le voici !

Le salon de thé cosy niché au cœur de Montpellier. Un véritable cocon urbain où l’on vient ralentir, savourer un bon latte et profiter d’une ambiance douce et inspirante.

Chaleureux, intimiste, créatif, gourmand… Sofa, c’est ce mélange parfait entre détente et énergie artistique. Les canapés moelleux, la lumière tamisée et l’odeur du café fraîchement moulu en font un lieu idéal pour laisser parler son imagination.

Entre galerie, boutique et salon de thé, ce lieu a une vraie personnalité — et c’est ce qui rend l’expérience encore plus spéciale !

Allez, viens peindre avec nous et réveille le Picasso qui sommeille en toi .

2 Rue du Petit Saint-Jean Montpellier 34000 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com

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English :

Sofa here we come!

You asked for it, so here it is!

The cosy tea room in the heart of Montpellier. A veritable urban cocoon where you can slow down, savor a good latte and enjoy a soft, inspiring atmosphere.

L’événement PAINT & DRINK AVEC LE CANVAS CLUB • SOFA Montpellier a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT MONTPELLIER