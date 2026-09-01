Informations pratiques

Montpellier

PAINT & DRINK « DRAW & PAINT »

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 Septembre 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous sur le rooftop du JOST Hôtel Montpellier pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !

Le samedi 19 Septembre 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous sur le rooftop du JOST Hôtel Montpellier pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !

Au programme :

Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)

Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination

Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager

Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art

• Paint & Drink « Draw & Paint » – « On reproduit un modèle de A à Z avec professeur d’art : Dessin + peinture ! »

Sur réservation .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com

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English : PAINT & DRINK « DRAW & PAINT »

On Saturday, September 19, 2026, from 7:00 p.m. to 9:30 p.m., join us on the rooftop of the JOST Hotel Montpellier for a unique evening where paintbrushes and drinks come together!

L’événement PAINT & DRINK « DRAW & PAINT » Montpellier a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT MONTPELLIER