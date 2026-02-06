PAINT IN THE DARK CANVAS CLUB Montpellier
PAINT IN THE DARK CANVAS CLUB Montpellier jeudi 26 février 2026.
PAINT IN THE DARK CANVAS CLUB
6 Rue du Petit Scel Montpellier Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-02-26
On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !
Le 26 février de 19h à 21h Paint in the Dark au Tub Montpellier Restaurant Bar Caché !
Au cœur de Montpellier, se cache un lieu flamboyant, presque secret…
Un bar hors du commun, que nous avons déniché rien que pour toi — et crois-nous, le voyage vaut le détour.
Le temps d’une soirée, le Canvas Club plonge dans la pénombre et allume la magie !
Sous des lumières spéciales, les couleurs prennent vie, les toiles s’illuminent, et la peinture phosphorescente révèle peu à peu ton œuvre… glow after glow.
Au menu de cette escapade atypique, Musique, cocktails innovants, tapas gourmets et déconnexion assurée avec le Paint & Drink Paint in the Dark
Infos
Niveau requis -100 à 100 ( On a des modèles pour les débutants ! )
Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )
Un guide peinture
5€ de réduction sur votre commande !
Repars avec ton oeuvre .
6 Rue du Petit Scel Montpellier 34000 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com
English :
Have a drink, paint and chill out at the coolest places around!
February 26, 7-9pm Paint in the Dark at Tub Montpellier: Restaurant Hidden Bar!
L’événement PAINT IN THE DARK CANVAS CLUB Montpellier a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OT MONTPELLIER