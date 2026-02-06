PAINT IN THE DARK CANVAS CLUB Montpellier

PAINT IN THE DARK CANVAS CLUB

On boit un verre, on peint, on décompresse aux endroits les plus cool du coin !

Le 26 février de 19h à 21h Paint in the Dark au Tub Montpellier Restaurant Bar Caché !

Au cœur de Montpellier, se cache un lieu flamboyant, presque secret…

Un bar hors du commun, que nous avons déniché rien que pour toi — et crois-nous, le voyage vaut le détour.

Le temps d’une soirée, le Canvas Club plonge dans la pénombre et allume la magie !

Sous des lumières spéciales, les couleurs prennent vie, les toiles s’illuminent, et la peinture phosphorescente révèle peu à peu ton œuvre… glow after glow.

Au menu de cette escapade atypique, Musique, cocktails innovants, tapas gourmets et déconnexion assurée avec le Paint & Drink Paint in the Dark

Infos

Niveau requis -100 à 100 ( On a des modèles pour les débutants ! )

Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette etc )

Un guide peinture

5€ de réduction sur votre commande !

Repars avec ton oeuvre .

6 Rue du Petit Scel Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Have a drink, paint and chill out at the coolest places around!

February 26, 7-9pm Paint in the Dark at Tub Montpellier: Restaurant Hidden Bar!

