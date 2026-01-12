PAINT & TEA Montpellier

PAINT & TEA

Samedi 24 Janvier 2026 de 10h30 à 13h30 rendez-vous pour une session Paint & Tea chez Infuse !

En cette nouvelle année 2026, nous sommes ravis de poser nos valises ( de pinceaux ) chez Infuse, lieu chaleureux et apaisant au cœur de Montpellier, à la croisée de l’herboristerie moderne et du bar à tisanes.

Un Paint & Drink immersif bien-être dans une atmosphère douce, conviviale et inspirante.

Allez Picasso, viens peindre avec nous et découvrir cet univers bien-être par excellence !

Infos pratiques

Niveau requis -100 à 100

2h30 de peinture

Un sélection de 80 modèles à peindre pour la détente et la créativité

Tout le matériel fourni ( Chevalet, toile, pinceau, peinture, palette, tabliers, etc )

Un coach artistique

5€ de réduction dans la boutique

Repars avec ton oeuvre

Enfants de 6 à 11 ans accompagnés par un adulte.

• Thème classique Paint & Tea 80 modèles à peindre pour la détente

+ 3 modèles spéciaux infuse .

English :

Saturday, January 24, 2026 from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. for a Paint & Tea session at Infuse!

In the new year of 2026, we’re delighted to set down our brushes at Infuse, a warm and soothing spot in the heart of Montpellier, at the crossroads of modern herbalism and herbal tea bar.

