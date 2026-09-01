PAIR AIDANCE ET RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE CERDÀ Perpignan
samedi 19 septembre 2026 · THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE CERDÀ · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
PAIR AIDANCE ET RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE
THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE CERDÀ 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Au Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà : Pair Aidance et Rétablissement en santé mentale
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THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE CERDÀ 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
At the Jordi Pere Cerdà Municipal Theater: Peer Support and Recovery in Mental Health
L’événement PAIR AIDANCE ET RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE Perpignan a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN TOURISME
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