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AGENDA · Perpignan

PAIR AIDANCE ET RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE CERDÀ Perpignan

samedi 19 septembre 2026 · THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE CERDÀ · Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE CERDÀ
Adresse
5 Place de la République
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

PAIR AIDANCE ET RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE

THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE CERDÀ 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Au Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà : Pair Aidance et Rétablissement en santé mentale
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THÉÂTRE MUNICIPAL JORDI PERE CERDÀ 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

At the Jordi Pere Cerdà Municipal Theater: Peer Support and Recovery in Mental Health

L’événement PAIR AIDANCE ET RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE Perpignan a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN TOURISME

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