Païs Saint-Pierre-de-Côle
Païs Saint-Pierre-de-Côle samedi 4 avril 2026.
Païs
Salle des Fêtes Saint-Pierre-de-Côle Dordogne
Soirée occitane de printemps
20h30 L’atelier Oc présentera des extraits du Galeton
21h Païs conté par Daniel Chavaroche
Salle des Fêtes Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 37 59 27
English : Païs
Spring occitan evening
8:30pm: Atelier Oc presents excerpts from Galeton
9pm: Païs narrated by Daniel Chavaroche
