Païs

Salle des Fêtes Saint-Pierre-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : 2026-04-04

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Soirée occitane de printemps

20h30 L’atelier Oc présentera des extraits du Galeton

21h Païs conté par Daniel Chavaroche

Salle des Fêtes Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 37 59 27

English : Païs

Spring occitan evening

8:30pm: Atelier Oc presents excerpts from Galeton

9pm: Païs narrated by Daniel Chavaroche

L’événement Païs Saint-Pierre-de-Côle a été mis à jour le 2026-02-24 par Isle-Auvézère