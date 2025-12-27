Paisible retraite Le Drakkar Luc-sur-Mer

Paisible retraite

Le Drakkar 24 Avenue du Maréchal Foch Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Deux personnages qui vont apprendre à se connaître et à se comprendre au fil des jours. Une cohabitation qui sera aussi drôle que surprenante

Comédie tout public.

Nicole, une septuagénaire un poil aigrie, a toujours pensé qu’elle aurait une retraite paisible dans son petit appartement qu’elle affectionne.

Mais la vie est pleine de surprises ! Placée en maison de retraite contre son gré, obligée de manger de la gelée et accompagnée d’un aide-soignant beaucoup trop optimiste et envahissant, elle est très loin de ce qu’elle s’était imaginée pour ses vieux jours.

Artiste(s) Evelyne Cervera, Peter Dervillez

Auteur(s) Peter Dervillez, Yohan Genin

Mise en scène Philippe Elno .

Le Drakkar 24 Avenue du Maréchal Foch Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 17 35 85 23 lacompagnieschizo@gmail.com

