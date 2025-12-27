Paisible retraite Le Drakkar Luc-sur-Mer
Paisible retraite Le Drakkar Luc-sur-Mer vendredi 20 février 2026.
Paisible retraite
Le Drakkar 24 Avenue du Maréchal Foch Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Deux personnages qui vont apprendre à se connaître et à se comprendre au fil des jours. Une cohabitation qui sera aussi drôle que surprenante
Comédie tout public.
Nicole, une septuagénaire un poil aigrie, a toujours pensé qu’elle aurait une retraite paisible dans son petit appartement qu’elle affectionne.
Mais la vie est pleine de surprises ! Placée en maison de retraite contre son gré, obligée de manger de la gelée et accompagnée d’un aide-soignant beaucoup trop optimiste et envahissant, elle est très loin de ce qu’elle s’était imaginée pour ses vieux jours.
Deux personnages qui vont apprendre à se connaître et à se comprendre au fil des jours. Une cohabitation qui sera aussi drôle que surprenante !
Artiste(s) Evelyne Cervera, Peter Dervillez
Auteur(s) Peter Dervillez, Yohan Genin
Mise en scène Philippe Elno .
Le Drakkar 24 Avenue du Maréchal Foch Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 17 35 85 23 lacompagnieschizo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two characters who will get to know and understand each other as the days go by. A cohabitation that will be as funny as it is surprising
L’événement Paisible retraite Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-27 par Calvados Attractivité