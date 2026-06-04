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Pala d’or Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse

Pala d’or Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse

Pala d’or Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse vendredi 7 août 2026.

Lieu : Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe

Adresse : Mur à gauche

Ville : 40510 Seignosse

Département : Landes

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Seignosse

Pala d’or

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Mur à gauche Seignosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

PALA D’OR
Le vendredi 7 août 19h au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse Bourg.

La PALA D’OR revient pour sa cinquième édition et s’impose comme une compétition phare de la pelote basque.
Les 8 meilleurs joueurs internationaux de Pala se défient.
Tout d’abord 4 parties de poules auront lieu à Saint Geours de Maremne, Hossegor, Bayonne et Seignosse afin de désigner les finalistes pour la Finale qui se déroulera à Biarritz.

Tarif 15€
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Billetterie https://eventick.eu/evenement/pala-d-or   .

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Mur à gauche Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Pala d’or

L’événement Pala d’or Seignosse a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Seignosse

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