Pala d’or Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse
Pala d’or Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse vendredi 7 août 2026.
Seignosse
Pala d’or
Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Mur à gauche Seignosse Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
PALA D’OR
Le vendredi 7 août 19h au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse Bourg.
La PALA D’OR revient pour sa cinquième édition et s’impose comme une compétition phare de la pelote basque.
Les 8 meilleurs joueurs internationaux de Pala se défient.
Tout d’abord 4 parties de poules auront lieu à Saint Geours de Maremne, Hossegor, Bayonne et Seignosse afin de désigner les finalistes pour la Finale qui se déroulera à Biarritz.
Tarif 15€
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Billetterie https://eventick.eu/evenement/pala-d-or .
Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Mur à gauche Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Pala d’or
L’événement Pala d’or Seignosse a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Seignosse
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