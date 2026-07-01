Informations pratiques

Pompéjac

Palabres de circonstances

Pompéjac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Un spectacle d’Yves Chaudouët

Ce spectacle s’inscrit dans un parcours itinérant à travers le territoire, porté par des lieux culturels aux identités singulières et complémentaires. De Callen à Captieux, en passant par Bazas, Cazats, Lormont, Pompéjac et Langon, cette constellation d’acteurs fait lien pour créer un maillage vivant, révélant la richesse des dynamiques culturelles locales et affirmant, une manière engagée et collective de penser la création, sa diffusion et sa forme éditoriale. De même, au fil des étapes de diffusion et des rencontres avec les publics, Palabres de circonstance continue d’évoluer, nourri par les représentations et les lieux traversés, dans un processus de création vivant et continu.

Auberge espagnole .

Pompéjac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 11 23 31 contact@laforetdart.com

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English : Palabres de circonstances

L’événement Palabres de circonstances Pompéjac a été mis à jour le 2026-07-09 par La Gironde du Sud