Palace Angeles #4 PUBLIC CIRCUIT + RANK Mistral Palace Valence

Palace Angeles #4 PUBLIC CIRCUIT + RANK Mistral Palace Valence jeudi 2 octobre 2025.

Palace Angeles #4 PUBLIC CIRCUIT + RANK

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 1 – 1 – 1000000 EUR

Tarif réduit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 21:00:00

fin : 2025-10-03 01:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Soirées récurrentes, à prix libre et conscient au Mistral Palace, pour vous faire découvrir la crème de la scène rock nationale ou internationale.

Venez découvrir les perles de la scène underground mondiale que l’on est fier d’avoir déniché pour vous !

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com

English :

Recurring, free-price, conscious evenings at the Mistral Palace, bringing you the cream of the national and international rock scene.

Come and discover the gems of the global underground scene that we’re proud to have unearthed for you!

German :

Wiederkehrende, preisfreie und bewusste Abende im Mistral Palace, an denen Sie die Crème de la Crème der nationalen oder internationalen Rockszene kennenlernen können.

Kommen Sie und entdecken Sie die Perlen der weltweiten Underground-Szene, die wir stolz darauf sind, für Sie aufgespürt zu haben!

Italiano :

Una serie di serate gratuite e consapevoli al Mistral Palace, dove potrete scoprire la crema della scena rock nazionale e internazionale.

Venite a scoprire le gemme della scena underground mondiale che siamo orgogliosi di aver scovato per voi!

Espanol :

Una serie de veladas gratuitas y conscientes en el Palacio Mistral, en las que podrá descubrir la flor y nata de la escena rockera nacional e internacional.

¡Ven a descubrir las joyas de la escena underground mundial que estamos orgullosos de haber desenterrado para ti!

