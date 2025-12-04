Palace Angeles #5 Shallow Waves Mistral Palace Valence

Palace Angeles #5 Shallow Waves

Tarif : 1 – 1 – 1000000 EUR

Prix libre

Début : 2025-12-04 21:00:00

fin : 2025-12-04 01:00:00

2025-12-04

Soirées récurrentes pour vous faire découvrir la crème de la scène rock nationale ou internationale. Ces soirées sont à prix libre et conscient.

Venez découvrir les perles de la scène underground mondiale que l’on est fier d’avoir déniché pour vous !

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com

English :

Recurring evenings to discover the cream of the national and international rock scene. These evenings are free and conscious.

Come and discover the gems of the global underground scene that we’re proud to have unearthed for you!

