Palaeostory. EDA au Musée régional de Rzeszów, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów

Palaeostory. EDA au Musée régional de Rzeszów Vendredi 12 juin, 10h00, 11h00, 13h00 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:30:00+02:00

Palaeostory. JOURNÉES EUROPÉENNES D’ARCHÉOLOGIE 2026

AU MUSÉE ORKEGO À RZESZÓW (12.06.2026)

PROGRAMME

09,00

UNE BONNE PIERRE POUR TOUT. Sur l’utilisation des matières premières silex dans les anciens

le jeune âge de pierre. Présentation des outils et méthodes de traitement du silex et de la pierre. Ateliers.

11,00

PALÉO-ART. L’art à l’âge de pierre n’est pas seulement des peintures rupestres. Une courte conférence combinée à des ateliers artistiques.

13,00

RÉGIME DE SURVIE. Qu’est-ce que les gens mangeaient à l’âge de pierre et au « Paléodiet » moderne ? Conférence combinée avec des ateliers.

10 h 00 à 14 h 00

Jeu de société archéologique lié au sujet de l’âge de pierre.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 3 Maja 19, Rzeszów Rzeszów 35-030 Town Centre Subcarpathian Voivodeship http://www.muzeum.rzeszow.pl

Remontez le temps jusqu’à l’âge de pierre.

©Michał Jabłkowski