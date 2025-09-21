Palais de Justice d’Agen Palais de justice Agen

Palais de Justice d’Agen Dimanche 21 septembre, 14h00 Palais de justice Lot-et-Garonne

Gratuit. Avec réservation.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le Palais de Justice d’Agen ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son architecture du XIXe siècle et ses salles classées aux titres des Monuments historiques.

Une présentation de costumes d’audience illustrera les métiers des tribunaux et un diaporama illustrant l’histoire du Palais de Justice vous sera présenté.

Durée de la visite : 1h30

Palais de justice Place Armand Fallières, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 77 95 00 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-35 »}] Palais inauguré le 3 novembre 1869 après une construction qui dura 7 ans. Au sommet de l’escalier monumental qui donne accès à la salle des pas perdus, on remarque deux groupes allégoriques, le Droit et la Loi. La salle des pas perdus est ornée de pilastres et de consoles-cariatides supportant un plafond à charpente apparente. Sur le pourtour, des candélabres en pierre et en bronze ornés de fleurs et de feuillages terminent cet ensemble. La salle des assises se distingue par des peintures murales de style antique ; elle a fait l’objet d’une restauration en 2009.

©Cour d’appel d’Agen