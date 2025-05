3e festival des réparations – Palais de la Femme Paris, 16 mai 2025, Paris.

Le temps est venu de réparer le monde ! Le défi est grand, la question est de savoir par où commencer. La bonne idée est peut-être de commencer par se réparer soi, puis tranquillement d’étendre son champ d’action à son environnement le plus proche, le plus quotidien, le plus indispensable : son vêtement. La réparation d’un vêtement incarne deux valeurs indispensables à la réparation du monde d’aujourd’hui : la réhabilitation du temps long et la sobriété heureuse. Face aux anciennes logiques de surconsommation induisant de jeter l’ancien, voir même le neuf parfois et dont les conséquences ne sont pas soutenables, réparer, c’est réduire son impact environnemental et aussi souvent de recréer du lien social. La réparation est un antidote puissant.Le Festival Des Réparations investit, pour sa 3ème édition, le Palais de la Femme les 16 et 17 mai 2025. Situé au 94, rue de Charonne Paris 11ème, cet établissement est dédié à la prévention de l’exclusion sociale et à l’insertion. Après l’Académie du Climat en 2023 et la Maison des Canaux des Canaux en 2024, l’UAMEP continue de faire bouger les modes de consommation avec un festival lowtech impliquant au-delà des femmes, des jeunes, des personnes en situation précaire, comme des habitant(e)s du quartier. Au cœur du projet : tisser des liens.

A travers ce festival, l’UAMEP vise 3 objectifs :

– Sensibiliser et transmettre les gestes essentiels de la réparation aux citoyens par des ateliers et démonstrations de couture à la main pour tous, des expositions, des protocoles ludiques, des ateliers de stylisme, des opérations de collecte,

– Rendre visible les acteurs de la réparation à travers leur expertise tant pédagogique que créative.

– Valoriser les savoir-faire artisanaux en mettant en avant des techniques traditionnelles, comme innovantes.

Soutenu par la Ville de Paris, la Mairie du 11, Refashion et l’Ademe, le Festival des réparations UAMEP défend une approche créative pour tous par la couture à la main plaçant le réemploi et le faire ensemble au coeur de son ingénierie pédagogique et culturelle.

Au programme : ateliers, démonstrations, expositions, stylisme, friperie grandes tailles, rencontres, fresque du textile !

Nous vous remercions de vos dons qui nous permettent de pouvoir vous offrir une programmation gratuite de qualité. Chacun peut contribuer à son niveau au fonctionnement de l’association qui est ESSENTIEL

Le samedi 17 mai 2025

de 12h00 à 19h00

Le vendredi 16 mai 2025

de 12h00 à 18h00

gratuit

ENTREE FESTIVAL DES REPARATIONS – Prix Libre

Public enfants, jeunes et adultes.

Palais de la Femme 94, rue de Charonne 75011 Paris

https://www.helloasso.com/associations/une-autre-mode-est-possible-uamep/evenements/festival-des-reparations https://www.facebook.com/UAMEP/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/UAMEP/?locale=fr_FR

Ensemble reconnectons nous aux savoir faire textile et créons des liens !