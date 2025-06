Terrasse éphémère poisson lune au Palais de la Porte Dorée, pour la Fête de la musique – Palais de la Porte Dorée Paris 21 juin 2025

En résonance avec l’exposition Banlieues chéries, le Palais de la Porte Dorée invite le rappeur Rocé pour une carte blanche rap inédite à l’occasion de la Fête de la musique. Il réunit autour de lui Ryaam, Nayra, Maya Kamaty et Willaxxx, des artistes de courants et de générations différentes pour montrer la richesse de ce genre musical.

Willaxxx ouvrira et clôturera la soirée avec ses sets aux influences musicales africaines et américaines. Du rap boom-bap trap et drill de Ryaam, aux kicks de Nayra sur des sonorités moyen-orientales, en passant par le kreol urban pop de Maya Kamaty, toutes ces rappeuses clament hauts et forts des textes engagés et incisifs. En invité spécial, Rocé montera sur scène pour partager quelques-uns de ses titres phares.

Le samedi 21 juin 2025

de 19h30 à 00h00

gratuit

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Palais de la Porte Dorée 293 Avenue Dausmenil 75012 Paris

