En résonance avec l’exposition Banlieues chéries, le Palais de la Porte Dorée invite le rappeur Rocé pour une carte blanche rap inédite à l’occasion de la Fête de la musique. Il réunit autour de lui Ryaam, Nayra, Maya Kamaty et Willaxxx, des artistes de courants et de générations différentes pour montrer la richesse de ce genre musical.

Willaxxx ouvrira et clôturera la soirée avec ses sets aux influences musicales africaines et américaines. Du rap boom-bap trap et drill de Ryaam, aux kicks de Nayra sur des sonorités moyen-orientales, en passant par le kreol urban pop de Maya Kamaty, toutes ces rappeuses clament hauts et forts des textes engagés et incisifs. En invité spécial, Rocé montera sur scène pour partager quelques-uns de ses titres phares.

Rocé

Rappeur français d’origine russe et algérienne, Rocé, a grandi à Thiais, en banlieue parisienne. Repéré par Manu Key et DJ Mehdi (Mafia K1 Fry), il sort ses premiers morceaux sur le label Espionnage à la fin des années 90. Il est co-auteur de la série documentaire Arte Saveur Bitume (2019) qui raconte la conscience politique de cette musique en France. Au fil de sa carrière, Rocé a sortie plusieurs albums, dont Identité en crescendo (2006), Gunz N’Rocé (2013) et Bitume (2023).

Son style se caractérise par une réflexion profonde sur des thématiques sociales et politiques, héritée de l’engagement de son père, Adolfo Kaminsky, connu pour son rôle de résistant. Rocé est considéré comme l’une des figures de proue du rap engagé.

Willax

De la comédie au djing en passant par la radio, Williams Diop alias Willaxxx est un artiste pluridisciplinaire hors du commun. Parolier, compositeur, chanteur et interprète, c’est un performeur exceptionnel. Avec des sets aux influences culturelles françaises, africaines et américaines, Willaxxx offre au public une expérience sonore riche et éclectique.

Ryaam

Depuis une quinzaine d’années, Ryaam diffuse une musique teintée d’une histoire multiculturelle prenant ses quartiers dans l’Est parisien. Sa plume affûtée livre un regard engagé sur le monde, et contribue à l’émergence des voix trop souvent mises sous silence ou discréditées par les médias dominants. Elle se fait la main lors d’open mics, puis sur scène avant d’assurer les premières parties des artistes Casey, Rocé et Médine.

Ryaam propose un rap riche d’influences oscillant entre boom-bap, trap et drill comme en témoigne son dernier EP Rétives (2024) dans lequel elle explore des thèmes tels que le féminisme, l’antiracisme et la quête d’identité.

Nayra

Originaire de Saint-Denis, Nayra est auteure, compositrice et chanteuse de rap. Les textes de cette véritable kickeuse, autodidacte de la musique, reflètent sa soif d’indépendance. Nayra, un trait dessiné sur le visage comme le portait fièrement ses grands-mères, n’hésite pas à faire appel à ses racines dans ses productions avec des sonorités marocaines et égyptiennes. Elle a fait du rap un sanctuaire, un espace où vulnérabilité et puissance cohabitent sans concession.

Maya Kamaty

Fille d’un musicien et d’une conteuse, l’artiste réunionnaise Maya Kamaty entre d’abord dans la musique avec des mélodies blues, sur des sonorités faisant la part belle aux instruments traditionnels du maloya, kayamb et rouler. Après les ballades rêveuses de Santié Papang (2014) et la musique électro-folk de Pandiyé (2018), Maya Kamaty bifurque vers les cultures urbaines. Elle développe alors un projet urban pop trap qui célèbre une féminité puissante et sans compromis, avec des rythmes syncopés.

Dans son dernier album Sovaz (2024), qu’elle définit comme du « kreol urban pop », Maya Kamaty chante en créole des paroles d’une rage profonde et brute, qu’elle expulse dans un souffle propre à l’urgence de la rue.

Le samedi 21 juin 2025

de 19h30 à 22h30

gratuit

Gratuit dans la limite des places disponibles

Tout public.

Palais de la Porte Dorée – Parvis du Palais – Terrasse du Poisson Lune 293, avenue Daumesnil 75012 Paris

