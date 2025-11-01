Palais de Verre Scène Maria Casarès Poitiers

Palais de Verre 21 février – 22 mars 2026 Scène Maria Casarès Vienne

Palais de Verre

de Mariette Navarro

Après plusieurs années de « bons et loyaux services », Claire découvre qu’elle ne fait plus corps avec son milieu professionnel. À force de décalages infimes, de langage trahi jour après jour, elle n’est plus dans le même mouvement que ceux qui l’entourent. Elle s’est détachée des valeurs jusqu’alors les siennes (ou alors est-ce la « structure » pour laquelle elle travaillait qui a peu à peu rompu avec ses valeurs). Dans un sursaut, elle monte sur le toit de l’immeuble où elle travaille et expérimente la liberté. Un orage éclate et les éléments résonnent avec l’état intérieur de cette femme en rupture de ban. En écrivant au plus près des sensations d’une femme en route vers l’indépendance, Mariette Navarro réaffirme, après Ultramarins, son goût pour le pas de côté et la dérive dans une langue qui happe et envoûte.

Après Prodiges® (Festival d’Été 2020), Matthieu Roy retrouve l’écriture de Mariette Navarro en choisissant d’adapter son dernier roman. À travers cette oeuvre, les deux anciens camarades d’école de théâtre explorent ensemble leur engagement dans leur art et dans la société.

Le samedi : Spectacle 20h, suivi du dîner à 21h

Le dimanche : Brunch 11h30, suivi du spectalce à 13h

Durée : 1h00

Mise en scène et dispositif scénique : Matthieu Roy

Lumières : Manuel Desfeux

Costumes : Charlotte Le Gal

Avec : Lara Boric, Savério Moreau et Johanna Silberstein

En partenariat avec le festival « Filmer le travail ».

https://www.scenecasares.fr/spectacles/palais-de-verre

Scène Maria Casarès 34 Bd chasseigne,86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Compagnie Veilleur Travail Matthieu Roy

Joseph Banderet