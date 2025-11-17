Palamatic recrute des mécaniciens monteurs et câbleurs, venez nous rencontrer sur site ! Brécé – Agence RENNES EST Brécé

Palamatic recrute des mécaniciens monteurs et câbleurs, venez nous rencontrer sur site ! Brécé – Agence RENNES EST Brécé lundi 17 novembre 2025.

Palamatic recrute des mécaniciens monteurs et câbleurs, venez nous rencontrer sur site ! Brécé – Agence RENNES EST Brécé Lundi 17 novembre, 13h30 Ille-et-Vilaine

PALAMATIC PROCESS est une société de process industriels située à Brécé (10 km de Rennes), leader dans la manutention des poudres depuis plus de 25 ans.

PALAMATIC PROCESS est une société de process industriels située à Brécé (10 km de Rennes), leader dans la manutention des poudres depuis plus de 25 ans. La société développe des lignes de process totalement automatisées pour des grands comptes industriels internationaux et dans tous les secteurs d’activité. Nous recherchons des mécaniciens monteurs et cableurs ! Vous assemblerez les machines (montage mécanique et du câblage pneumatique à partir de plans). Chaque machine est différente donc pas d

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-17T13:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-17T15:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/504333

Brécé – Agence RENNES EST 35530 Brécé Brécé 35530 Ille-et-Vilaine