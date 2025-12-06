“ ” Palau-del-Vidre

“ ”

“ ” Palau-del-Vidre samedi 6 décembre 2025.

“ ”

Place del Gall Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Avec Humoresques, l’artiste nous plonge dans un univers vibrant, mêlant humour, poésie et jeux chromatiques. Une rencontre inattendue entre tradition et modernité.
Horaires du mercredi au dimanche, de 15h à 18h; Fermeture le jeudi
Entrée libre.
  .

Place del Gall Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 14 17 

English :

With Humoresques, the artist plunges us into a vibrant universe, blending humor, poetry and chromatic interplay. An unexpected encounter between tradition and modernity.
Opening hours: Wednesday to Sunday, 3pm to 6pm; Closed on Thursday
Free admission.

L’événement “ ” Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2025-12-01 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE