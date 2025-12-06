“ ”

Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

2025-12-06

2025-12-21

2025-12-06

Avec Humoresques, l’artiste nous plonge dans un univers vibrant, mêlant humour, poésie et jeux chromatiques. Une rencontre inattendue entre tradition et modernité.

Horaires du mercredi au dimanche, de 15h à 18h; Fermeture le jeudi

Entrée libre.

Place del Gall Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 14 17

English :

With Humoresques, the artist plunges us into a vibrant universe, blending humor, poetry and chromatic interplay. An unexpected encounter between tradition and modernity.

Opening hours: Wednesday to Sunday, 3pm to 6pm; Closed on Thursday

Free admission.

