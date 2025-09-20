« Palé nou di Méda » La maison du bagnard Le Diamant

« Palé nou di Méda » Samedi 20 septembre, 15h00 La maison du bagnard Martinique

Visite commentée autour de Médard ARIBOT et de sa Maison.

Depuis le 1er Septembre 2025, la Maison du Bagnard est lauréate du Loto Patrimoine. A cette occasion, la Ville du Diamant met en lumière la vraie histoire de cette petite maison et de son propriétaire Médard ARIBOT, notre « Méda Kùnù ».

Médard ARIBOT est né le 9 Juin 1901 dans les ruines de Céron à Sainte-Luce. Il ya vécu plusieurs années avec sa mère, avant de rejoindre son père d’origine africaine qui vivait au Diamant, précisément au Quartier Chalopin, autrefois nommé « Morn Lafrik ». Son père un certain Kùnù qui était arrivé en Martinique, au Diamant en 1857. Médard était décrit comme un homme à part, solitaire et discret. Artiste autodidacte il résidait dans les bois dans une grotte à proximité de la mer non loin de sa maison actuelle.

Véritable « Robin des Bois », il dépossédait les plus riches de toute sorte denrées alimentaires qu’il vendait ou offrait ensuite aux plus démunis…il fut condamné à plusieurs reprises à la prison, par le tribunal correctionnel de Fort de France…c’est après avoir commis son troisième acte délictueux grave comptant pour la relégation, c’est à dire quitter la Martinique, pour le Bagne en Guyane

Qu’est-il devenu?comment at-il contruit sa maison? depuis quand? c’est en participant à la visite commentée suivie de l’atelier Théâtre que vous comprendrez …

Cette Maisonnette est un lieu de mémoire et une extraordinaire curiosité par ses dimensions Elle tient dans un cude de 2.20m de côtés !

Son propriétaire, Monsieur Médard Aribot était un personnage excentrique qui vécu de 1901 à 1973. Il construisit cette mini-maison en 1960 et y habita 13 ans ! Elle s'appelle dorénavant La Maison du Bagnard car ce Monsieur fut condamné au bagne pour vol et fut reconduit en Martinique à la fermeture du bagne en 1945. Cette Maison témoigne maintenant des talents d'artiste sculpteur du Bagnard.

Son propriétaire, Monsieur Médard Aribot était un personnage excentrique qui vécu de 1901 à 1973. Il construisit cette mini-maison en 1960 et y habita 13 ans ! Elle s’appelle dorénavant La Maison du Bagnard car ce Monsieur fut condamné au bagne pour vol et fut reconduit en Martinique à la fermeture du bagne en 1945. Cette Maison témoigne maintenant des talents d’artiste sculpteur du Bagnard.

La Maison du Bagnard est en visite libre et gratuite.

