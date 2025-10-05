PALEFACE SWISS – LA RAYONNE Villeurbanne

PALEFACE SWISS – LA RAYONNE Villeurbanne jeudi 5 février 2026.

MEDIATONE PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC OPUS LIVE : PALEFACE SWISSCH – DeathcorePaleface Swiss, autrement connu comme Switzerland’s finest heavy music” se lancent dans une grande tournée en tête d’affiche à travers l’Europe.L’attente depuis leur percée en 2020 avec l’album Chapter 3: The Last Selection et le brise-nuque Fear & Dagger en valait la peine. Les gars de Zurich ont tout dévasté sur leur passage. Que ce soit lors de leur dernière tournée américaine en première partie directe de The Ghost Inside ou lors de la tournée quasi complète avec le groupe californien Lionheart, ils se sont imposés comme une valeur sûre de la scène Nu-Core et Deathcore.Formé en 2017 autour du chanteur charismatique et unique Marc Zelli Zellweger, le groupe s’est également fait un nom avec des tournées américaines à guichets fermés. Naturellement, la question se pose : pourquoi n’ont-ils pas encore fait de tournée en tête d’affiche en Europe ? La réponse est enfin là – et elle comprend 29 dates !STICK TO YOUR GUNSUS – Punk HardcoreStick To Your Guns propose un hardcore qui fait autant réfléchir qu’il fait bouger les foules.Le groupe originaire d’Orange County, Californie — Jesse Barnett (chant), Andrew Rose (basse), Chris Rawson (guitare), Josh James (guitare) et Adam Galindo (batterie) — délivre une musique viscérale et cathartique. Rythmes percutants, breakdowns sismiques, riffs tranchants et refrains saisissants : leur son est une décharge d’émotions brutes.Avec leur huitième album Keep Planting Flowers, sorti chez Sharptone Records, Stick To Your Guns va encore plus loin dans cette quête d’expression pure.STATIC DRESSUK – RockPeu de groupes issus de la scène alternative ont eu un impact aussi dévastateur que Static Dress au cours de l’année écoulée. Élue Meilleure Nouvelle Formation de l’Année 2021 par les lecteurs de Kerrang!, leur premier projet Prologue… a posé les bases de ce qui est aujourd’hui l’une des forces créatives les plus passionnantes de la scène musicale britannique : une bande dessinée accompagnée de sa bande-son officielle, qui ont jeté les fondations d’un univers parallèle, enrichi d’énigmes innovantes et de récits captivants qui ont fasciné les fans.Depuis leurs débuts, une vague d’anticipation n’a cessé de monter autour de la sortie d’un premier album — l’opportunité pour le groupe de donner corps à leur vision singulièrement cinématographique du format album.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69