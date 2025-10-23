PALENQUE JAM LATINO Wattignies (Le) Nantes

???? Une soirée caliente entre amis, en famille ou entre passionné·es de musique latine et la gastronomie caribéenne ! ???? Tu aimes danser ????? Tu rêves de chanter sur scène avec un vrai groupe live ? Tu veux goûter aux délices des Caraïbes ??? Alors cette soirée est pour toi ! ???? AU PROGRAMME ????18h30 -Traiteur El Rincon Caribeño20h30 – Initiation à la salsa caleña social avec Aline de l’association Rumba Libre21h – ULTRA NOVA TRIO (live)22h – Palenque Jam « Bandaoke »!Batterie, ampli basse, claviers, congas, micros… tout est prêt pour que tu montes sur scène et fasses vibrer la salle ???????? Cumbia, salsa, merengue, reggaeton, cha-cha-cha… la fiesta ne fait que commencer !???? Une liste de titres sera à ta disposition pour choisir ta chanson préférée ???????? Ven báilalo, ay ven gózalo, que la rumba está buena… ???? Ramène ta voix, ton sourire et tes meilleures vibes – on t’attend ! ???? 13 boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes???? Tram Wattignies – Lignes 2 et 3? Accès PMR

