PALENQUE JAM LATINO Wattignies (Le) Nantes

PALENQUE JAM LATINO Jeudi 23 octobre, 20h00 Wattignies (Le) Loire-Atlantique

Début : 2025-10-23T20:00:00 – 2025-10-23T23:30:00

Fin : 2025-10-23T20:00:00 – 2025-10-23T23:30:00

Une soirée caliente entre amis, en famille ou entre passionné·es de musique latine et la gastronomie caribéenne !

Tu aimes danser ? Tu rêves de chanter sur scène avec un vrai groupe live ? Tu veux goûter aux délices des Caraïbes ?➡️ Alors cette soirée est pour toi !

AU PROGRAMME

18h30 -Traiteur El Rincon Caribeño

20h30 – Initiation à la salsa caleña social avec Aline de l’association Rumba Libre

21h – ULTRA NOVA TRIO (live)

22h – Palenque Jam « Bandaoke »

!Batterie, ampli basse, claviers, congas, micros… tout est prêt pour que tu montes sur scène et fasses vibrer la salle

Cumbia, salsa, merengue, reggaeton, cha-cha-cha… la fiesta ne fait que commencer ! Une liste de titres sera à ta disposition pour choisir ta chanson préférée

Ven báilalo, ay ven gózalo, que la rumba está buena…

Ramène ta voix, ton sourire et tes meilleures vibes – on t’attend !

13 boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes Tram Wattignies – Lignes 2 et 3♿ Accès PMR

Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200

La Palenque Jam « Bandaoke » revient pour son rendez-vous mensuel ce jeudi 23 octobre au Wattignies ! Musique Musique latine