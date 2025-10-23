Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PALENQUE JAM LATINO Wattignies (Le) Nantes jeudi 23 octobre 2025.

PALENQUE JAM LATINO Jeudi 23 octobre, 20h00 Wattignies (Le) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-23T20:00:00 – 2025-10-23T23:30:00
Une soirée caliente entre amis, en famille ou entre passionné·es de musique latine et la gastronomie caribéenne !

Tu aimes danser ? Tu rêves de chanter sur scène avec un vrai groupe live ? Tu veux goûter aux délices des Caraïbes ?➡️ Alors cette soirée est pour toi !

AU PROGRAMME
18h30 -Traiteur El Rincon Caribeño
20h30 – Initiation à la salsa caleña social avec Aline de l’association Rumba Libre
21h – ULTRA NOVA TRIO (live)
22h – Palenque Jam « Bandaoke »
!Batterie, ampli basse, claviers, congas, micros… tout est prêt pour que tu montes sur scène et fasses vibrer la salle
Cumbia, salsa, merengue, reggaeton, cha-cha-cha… la fiesta ne fait que commencer ! Une liste de titres sera à ta disposition pour choisir ta chanson préférée
Ven báilalo, ay ven gózalo, que la rumba está buena…

Ramène ta voix, ton sourire et tes meilleures vibes – on t’attend !

13 boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes Tram Wattignies – Lignes 2 et 3♿ Accès PMR

Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200
La Palenque Jam « Bandaoke » revient pour son rendez-vous mensuel ce jeudi 23 octobre au Wattignies ! Musique Musique latine